США и Южная Корея сообщили о сотрудничестве по обогащению урана
США официально одобрили стремление Республики Кореи к созданию атомных подводных лодок и выразили поддержку ее намерению получить возможности по обогащению урана и переработке отработанного ядерного топлива. Об этом пишет агентство «Ренхап».
Согласно опубликованному Белым домом документу, США «поддерживают процесс, который приведет к обогащению урана в гражданских целях и переработке отработанного топлива в Республике Корея для использования в мирных целях».
Подчеркивается также, что Вашингтон дал Сеулу разрешение на строительство ударных атомных подводных лодок.
12 ноября Reuters писало, что детали создания Южной Кореей ее первой атомной подводной лодки (АПЛ), на что дал необходимое разрешение президент США Дональд Трамп 30 октября в ходе своего визита, еще не согласованы обеими сторонами. На тот момент отмечалось, что до сих пор не опубликованы детали сделки об инвестициях Сеула в американскую экономику $350 млрд (из которых $150 млрд придется на судостроение), как и условий соглашения в сфере безопасности.