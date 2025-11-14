США и Южная Корея сообщили о сотрудничестве по обогащению урана

12 ноября Reuters писало, что детали создания Южной Кореей ее первой атомной подводной лодки (АПЛ), на что дал необходимое разрешение президент США Дональд Трамп 30 октября в ходе своего визита, еще не согласованы обеими сторонами. На тот момент отмечалось, что до сих пор не опубликованы детали сделки об инвестициях Сеула в американскую экономику $350 млрд (из которых $150 млрд придется на судостроение), как и условий соглашения в сфере безопасности.