Кремль надеется, что США не будут нарушать международное право в Венесуэле

В Кремле надеются, что США не будут предпринимать никаких действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Карибском бассейне и вокруг Венесуэлы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.