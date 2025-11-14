Кремль надеется, что США не будут нарушать международное право в Венесуэле
В Кремле надеются, что США не будут предпринимать никаких действий, которые могут привести к дестабилизации обстановки в Карибском бассейне и вокруг Венесуэлы. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Мы надеемся, что <..> все будет в соответствии с международным правом», – добавил он, заявив, что сейчас во многих точках мира оно находится в печальном состоянии.
14 ноября администрация президента США Дональда Трампа объявила о запуске масштабной операции «Южное Копье» в Западном полушарии, направленной на борьбу с наркокартелями и усиление контроля над поставками наркотиков в США. Глава министерства войны США Пит Хегсет заявил, что задача миссии – «защитить родину, устранить наркотеррористов из нашего полушария и оградить страну от наркотиков, которые убивают наших людей».
Военно-морские силы США 11 ноября объявили о входе авианосца Gerald R Ford в зону ответственности Южного командования США, охватывающую Латинскую Америку и Карибский бассейн.