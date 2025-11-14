Газета
Политика

Захарова заявила о готовности РФ провести саммит с США в Будапеште

Ведомости

Москва готова провести второй саммит с американской стороной в Будапеште, если будет проведена надлежащая подготовка. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

Она также рассказала, что контакты главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Марко Рубио будут продолжаться при возникновении такой необходимости. При этом, по словам Захаровой, диалог с Вашингтоном продолжается, но не так быстро, как хотелось бы.

Дипломат отметила, что между странам еще остались некоторые раздражители, «которые достались нам в наследство от предыдущей администрации» США.

Лавров: встреча глав РФ и США не состоялась из-за «подковерных докладов» Трампу

Политика / Международные отношения

«С приходом новой администрации мы ощутили такое существенное желание или готовность возобновить этот диалог с их стороны», – добавила она.

В конце октября в Будапеште должны были состояться переговоры президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.  22 октября глава Белого дома объявил на встрече с Рютте, что отменяет встречу, так как считает, что стороны вряд ли смогли бы договориться об урегулировании украинского кризиса. В тот же день Вашингтон ввел новые санкции против России.

13 ноября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что встреча Путина и Трампа  в Будапеште еще может состояться. «Будапештский саммит еще возможен, почему нет?» – сказал он, но не указал сроки.

