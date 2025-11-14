Газета
Главная / Политика /

Мерц счел необходимым использование активов РФ для финансирования Украины

Ведомости

Странам Евросоюза (ЕС) необходимо использовать замороженные российские активы и направить их Украине, заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц в ходе совместной пресс-конференции с президентом Кипра Никосом Христодулидисом.

«Мы разделяем оценку, согласно которой необходимо также использовать эти активы, чтобы поддерживать Украину и дальше. Поскольку это в наших собственных интересах, я сказал в Европейском совете в Брюсселе еще три недели назад, что мы готовы взять на себя соответствующие гарантии», – сказал Мерц в Берлине (цитата по ТАСС).

Он также подчеркнул, что ведет переговоры по этому поводу с другими государствами, входящими в Евросоюз. Такие встречи, по его словам, проходят «почти каждый день».

13 ноября Politico сообщило, что Мерц во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским потребовал от него решительных действий в ответ на крупный коррупционный скандал в Киеве. Издание отметило, что в Германии опасаются, что ситуация в энергетическом секторе экономики республики может подорвать общественную поддержку Украины в Европе.

14 ноября то же издание писало, что Словакия и Венгрия могут блокировать инициативу ЕС об изъятии российских активов для предоставления Украине так называемого «репарационного кредита» в размере 140 млрд евро. Некоторые страны, по данным Politico, высказывают опасения, что средства окажутся не в тех руках, поэтому требуют более строгих условий по использованию активов.

