Сийярто: Венгрия направит 1,5 млн евро из фонда мира не Украине, а Ливану

«Я сказал Юсефу Раджи, что интересы национальной безопасности Венгрии – это мир на Ближнем Востоке – и что стабильность Ливана является ключом к этому. Мы не будем использовать нашу долю в Европейском фонде мира для вооружения Украины. Вместо этого мы направим 1,5 млн евро на поддержку вооруженных сил Ливана», – написал глава МИД Венгрии.