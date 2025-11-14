Сийярто: Венгрия направит 1,5 млн евро из фонда мира не Украине, а Ливану
Взнос Венгрии в Европейский фонд мира должен быть направлен не на финансирование Украины, а на поддержку ВС Ливана. Его сумма достигает 1,5 млн евро, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто в соцсети X по итогам переговоров с ливанским коллегой Юсефом Раджи.
«Я сказал Юсефу Раджи, что интересы национальной безопасности Венгрии – это мир на Ближнем Востоке – и что стабильность Ливана является ключом к этому. Мы не будем использовать нашу долю в Европейском фонде мира для вооружения Украины. Вместо этого мы направим 1,5 млн евро на поддержку вооруженных сил Ливана», – написал глава МИД Венгрии.
14 ноября издание Politico сообщало, что Словакия и Венгрия могут блокировать план Евросоюза (ЕС) по использованию замороженных активов РФ для финансовой поддержки Украины. По данным портала, ряд государств, входящих в объедение, опасаются того, что деньги окажутся не в тех руках, поэтому требуют более строгих условий по использованию активов.
13 ноября Еврокомиссия (ЕК) объявила, что Киев получил около 6 млрд евро в рамках кредитной линии ERA. Ее общий объем достигает 45 млрд евро. По словам председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, денежные средства направлены странами «большой семерки» (G7) за счет доходов от реинвестирования замороженных активов РФ.