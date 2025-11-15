Конгресс: с вероятностью в 50% Трамп конфискует половину замороженных активов РФ

В конгрессе США считают, что правительство может конфисковать половину замороженных активов России на сумму $2,5 млрд для поддержки Украины. Такое предположение сделал директор управления конгресса по бюджету Филипп Свагель при оценке законопроекта (Repo) о передаче Киеву правительством США средств из российских активов.