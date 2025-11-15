Газета
Конгресс: с вероятностью в 50% Трамп конфискует половину замороженных активов РФ

В конгрессе США считают, что правительство может конфисковать половину замороженных активов России на сумму $2,5 млрд для поддержки Украины. Такое предположение сделал директор управления конгресса по бюджету Филипп Свагель при оценке законопроекта (Repo) о передаче Киеву правительством США средств из российских активов.

«Существует значительная неопределенность относительно того, конфискует ли президент эти средства. В данной оценке управление исходит из 50%-ной вероятности того, что федеральное правительство сделает это», – говорится в документе, подписанном Свагелем.

По оценке бюджетного управления, с 2026 по 2028 г. будет конфисковано $2,5 из $5 млрд российских государственных активов.

FT: Украине в 2026 году потребуется $23 млрд сверх уже согласованной помощи

Политика / Международные новости

20 сентября сенаторы США внесли законопроект (Repo 2.0) о передаче Киеву правительством США средств из замороженных российских активов. Транши предполагается направлять ежеквартально.

Согласно документу, США смогут перенаправлять Украине каждые 90 дней порядка $250 млн российских активов, находящихся в американской юрисдикции. Кроме того, Repo 2.0 должен убедить союзников США начать перечислять Киеву не менее 5% (примерно $15 млрд) из замороженных активов РФ Киеву также ежеквартально.

