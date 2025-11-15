AFP: Колумбия нанесла авиаудары по повстанцам у границы с Венесуэлой

Петро, как напоминает AFP, столкнулся с предвыборной критикой и санкциями США за предполагаемое нежелание бороться с вооруженными группами, занимающимися торговлей кокаином. В октябре Вашингтон ввел санкции в отношении президента Колумбии, его семьи и одного из ближайших помощников, обвинив их в пособничестве наркокартелям. Отмечается, что с момента прихода к власти в 2022 г. Петро «предпочитал вести переговоры» с вооруженными группировками, а не вести открытую войну.