AFP: Колумбия нанесла авиаудары по повстанцам у границы с Венесуэлой

Ведомости

Колумбийские военные ликвидировали девятерых боевиков в результате бомбардировки у границы с Венесуэлой, сообщил агентству AFP источник в министерстве обороны страны.

По данным агентства, операция прошла в колумбийской провинции Араука в рамках кампании президента Густаво Петро по борьбе с повстанцами, которые занимаются торговлей кокаином. После атаки выясняется, был ли убит высокопоставленный командир повстанцев Антонио Медина, пишет AFP со ссылкой на местные СМИ.

Петро, как напоминает AFP, столкнулся с предвыборной критикой и санкциями США за предполагаемое нежелание бороться с вооруженными группами, занимающимися торговлей кокаином. В октябре Вашингтон ввел санкции в отношении президента Колумбии, его семьи и одного из ближайших помощников, обвинив их в пособничестве наркокартелям. Отмечается, что с момента прихода к власти в 2022 г. Петро «предпочитал вести переговоры» с вооруженными группировками, а не вести открытую войну.

На этой неделе глава государства сообщил, что Колумбия приостанавливает любые коммуникации и другие контакты с американскими службами безопасности в связи с атаками на суда в Карибском море.

