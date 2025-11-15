Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

США одобрили продажу Германии ракет на $3,5 млрд

Ведомости

Государственный департамент США одобрил продажу Германии ракет и оборудования к ним на сумму около $3,5 млрд. Об этом сообщается на сайте Пентагона.

Правительство ФРГ запросило у Вашингтона поставку 173 ракет Standard Missile 6 Block I, 577 ракет Standard Missile 2 Block IIIC и сопутствующего оборудования и услуг поддержки. В заказ входят контейнеры для пусковых установок, запасные части, техническая документация и логистическое обслуживание. Основным подрядчиком будет корпорация RTX, в которую входит Raytheon.

По данным ведомства, продажа ракет «будет способствовать достижению внешнеполитических целей и задач национальной безопасности США за счет повышения безопасности союзника по НАТО».

В Кремле внимательно следят за милитаризацией Европы

Политика / Международные отношения

14 ноября правящие партии Германии на переговорах по проекту бюджета на 2026 г. решили предоставить Украине дополнительное финансирование на 3 млрд евро. Общий объем военной поддержки Киева со стороны Берлина в следующем году вырастет до 11,5 млрд евро. Проект бюджета предстоит утвердить в Бундестаге.

По данным Politico, ФРГ остается крупнейшим донором военной помощи Украине после того, как США прекратили прямую помощь. Суммарный объем расходов страны в 2026 г. составит порядка 524,5 млрд евро. Это на 4 млрд евро больше первоначального плана.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте