США одобрили продажу Германии ракет на $3,5 млрд

14 ноября правящие партии Германии на переговорах по проекту бюджета на 2026 г. решили предоставить Украине дополнительное финансирование на 3 млрд евро. Общий объем военной поддержки Киева со стороны Берлина в следующем году вырастет до 11,5 млрд евро. Проект бюджета предстоит утвердить в Бундестаге.