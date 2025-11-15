США одобрили продажу Германии ракет на $3,5 млрд
Государственный департамент США одобрил продажу Германии ракет и оборудования к ним на сумму около $3,5 млрд. Об этом сообщается на сайте Пентагона.
Правительство ФРГ запросило у Вашингтона поставку 173 ракет Standard Missile 6 Block I, 577 ракет Standard Missile 2 Block IIIC и сопутствующего оборудования и услуг поддержки. В заказ входят контейнеры для пусковых установок, запасные части, техническая документация и логистическое обслуживание. Основным подрядчиком будет корпорация RTX, в которую входит Raytheon.
По данным ведомства, продажа ракет «будет способствовать достижению внешнеполитических целей и задач национальной безопасности США за счет повышения безопасности союзника по НАТО».
14 ноября правящие партии Германии на переговорах по проекту бюджета на 2026 г. решили предоставить Украине дополнительное финансирование на 3 млрд евро. Общий объем военной поддержки Киева со стороны Берлина в следующем году вырастет до 11,5 млрд евро. Проект бюджета предстоит утвердить в Бундестаге.
По данным Politico, ФРГ остается крупнейшим донором военной помощи Украине после того, как США прекратили прямую помощь. Суммарный объем расходов страны в 2026 г. составит порядка 524,5 млрд евро. Это на 4 млрд евро больше первоначального плана.