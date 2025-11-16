Фидан: Трамп распорядился снять с Турции санкции CAATSA
Президент США Дональд Трамп отдал указания по отмене санкций CAATSA против Турции, которые были введены после покупки Анкарой российских ЗРК С-400. Об этом в интервью телеканалу AHaber сообщил министр иностранных дел республики Хакан Фидан.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган еще в мае говорил, что в вопросе санкций CAATSA (закона о противодействии противникам Америки посредством санкций от 2017 г.) наблюдается смягчение. Фидан напомнил, что президенты встречались в Белом доме сентябре и тогда стороны обсудили вопрос санкций.
По словам турецкого министра, Трамп тогда «не задумываясь» сказал, что CAATSA следует отменить, и «отдал приказ своим чиновникам сделать это».
«Пока в наших отношениях будет добрая воля, поиск решений никогда не закончится. По этому вопросу, если бог даст, наш президент также предложил определенные решения. Мы поделимся ими с общественностью, когда придет время», – сказал Фидан.
Чиновник также подчеркнул, что США при президенте Трампе намерены решить этот вопрос, чего не было при бывшей администрации во главе с экс-президентом Джо Байденом.
В 2017 г. Турция подписала с Россией контракт на приобретение систем С-400. В 2019 г. стало известно, что контракт был выполнен. После этого США исключили ее из программы, в рамках которой Турция должна была получить около 100 истребителей F-35. В марте 2025 г. Эрдоган в телефонном разговоре с Трампом призвал его снять с Анкары санкции CAATSA, завершить процесс закупки F-16 и организовать повторное участие Турции в программе F-35.