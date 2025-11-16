Фидан: Трамп распорядился снять с Турции санкции CAATSA

В 2017 г. Турция подписала с Россией контракт на приобретение систем С-400. В 2019 г. стало известно, что контракт был выполнен. После этого США исключили ее из программы, в рамках которой Турция должна была получить около 100 истребителей F-35. В марте 2025 г. Эрдоган в телефонном разговоре с Трампом призвал его снять с Анкары санкции CAATSA, завершить процесс закупки F-16 и организовать повторное участие Турции в программе F-35.