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Эрдоган заявил о смягчении введенных США санкций после покупки у РФ С-400

Ведомости

США смягчили санкции, введенные в отношении Турции после покупки Анкарой российских комплексов С-400, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.

Можно «смело утверждать», как отметил турецкий лидер, что в вопросе санкций CAATSA (закона о противодействии противникам Америки посредством санкций» от 2017 г. – «Ведомости») наблюдается смягчение.

«Мы обсудили и поговорили об этих вопросах с президентом США Дональдом Трампом и недавно назначенным послом США в Турции Томом Барраком. Я думаю, что мы пройдем процесс CAATSA гораздо быстрее», – приводит слова Эрдогана TRT Haber.

Он подчеркнул, что между Турцией и США, которые являются союзниками по НАТО, не должно быть никаких ограничений или препятствий в области обороны. Анкара ожидает, что будут устранены все препятствия, противоречащие «духу нашего стратегического партнерства». С приходом к власти Трампа стороны достигли «более открытого, более конструктивного и более искреннего общения», добавил Эрдоган.

В 2017 г. Турция подписала с Россией контракт на приобретение систем С-400. В 2019 г. стало известно, что контракт был выполнен. После этого США исключили ее из программы, в рамках которой Турция должна была получить около 100 истребителей F-35. В марте 2025 г. Эрдоган в телефонном разговоре с Трампом призвал его снять с Анкары санкции CAATSA, завершить процесс закупки F-16 и повторное участие Турции в программе F-35.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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