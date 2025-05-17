Эрдоган заявил о смягчении введенных США санкций после покупки у РФ С-400
США смягчили санкции, введенные в отношении Турции после покупки Анкарой российских комплексов С-400, заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
Можно «смело утверждать», как отметил турецкий лидер, что в вопросе санкций CAATSA (закона о противодействии противникам Америки посредством санкций» от 2017 г. – «Ведомости») наблюдается смягчение.
«Мы обсудили и поговорили об этих вопросах с президентом США Дональдом Трампом и недавно назначенным послом США в Турции Томом Барраком. Я думаю, что мы пройдем процесс CAATSA гораздо быстрее», – приводит слова Эрдогана TRT Haber.
Он подчеркнул, что между Турцией и США, которые являются союзниками по НАТО, не должно быть никаких ограничений или препятствий в области обороны. Анкара ожидает, что будут устранены все препятствия, противоречащие «духу нашего стратегического партнерства». С приходом к власти Трампа стороны достигли «более открытого, более конструктивного и более искреннего общения», добавил Эрдоган.
В 2017 г. Турция подписала с Россией контракт на приобретение систем С-400. В 2019 г. стало известно, что контракт был выполнен. После этого США исключили ее из программы, в рамках которой Турция должна была получить около 100 истребителей F-35. В марте 2025 г. Эрдоган в телефонном разговоре с Трампом призвал его снять с Анкары санкции CAATSA, завершить процесс закупки F-16 и повторное участие Турции в программе F-35.