Зеленский анонсировал поставки газа Украине из Греции
Украина заключила договоренности Грецией по импорту газа в республику, чтобы компенсировать потери добычи, сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
«Уже сегодня подготовили договоренность с Грецией по газу для Украины. Это будет еще одно направление поставки газа – чтобы обезопасить максимально на зиму маршруты импорта газа для Украины», – написал он.
По его словам, Киев достиг договоренности о финансировании импорта газа, по которым будет закрыта потребность в поставках почти на 2 млрд евро. Это необходимо, чтобы компенсировать потери украинской добычи «из-за российских ударов», пояснил Зеленский. Поставки будут профинансированы за счет правительства республики, а также средств европейских партнеров и банков под гарантии Еврокомиссии. Кроме того, помощь Киеву в этом оказывают украинские банки, Норвегия, «продолжается активная работа и с американскими партнерами», добавил политик.
13 октября Зеленский заявил, что страну ожидают проблемы с электричеством, и что властям, возможно, придется импортировать электроэнергию. До этого Bloomberg писало, что российские авиаудары привели к сокращению более половины внутренней добычи природного газа на Украине. Это, как сообщалось, может вынудить Киев потратить 1,9 млрд евро на импорт топлива. Собеседники агентства рассказали, что удары по Харьковской и Полтавской областям 3 октября привел к потере примерно 60% добычи газа в стране.
В октябре также стало известно, что «Нафтогаз Украины» взял у Ощадбанка кредит в размере 3 млрд гривен (около $72,6 млн) для закупки импортного газа. Средства должны помочь обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона в стране.