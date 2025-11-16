Зеленский анонсировал поставки газа Украине из Греции

По его словам, Киев достиг договоренности о финансировании импорта газа, по которым будет закрыта потребность в поставках почти на 2 млрд евро. Это необходимо, чтобы компенсировать потери украинской добычи «из-за российских ударов», пояснил Зеленский. Поставки будут профинансированы за счет правительства республики, а также средств европейских партнеров и банков под гарантии Еврокомиссии. Кроме того, помощь Киеву в этом оказывают украинские банки, Норвегия, «продолжается активная работа и с американскими партнерами», добавил политик.