Путин поздравил самбистов

Президент РФ Владимир Путин поздравил спортсменов с Днем самбо, назвав этот вид спорта национальным достоянием России. Поздравление опубликовано на сайте Кремля.

Глава государства отметил динамичное развитие самбо, рост его географии и числа поклонников. Также он обозначил успехи российских самбистов на международных соревнованиях. Путин указал, что самбо требует не только отличной физической подготовки, но и воспитывает в человеке «волю, целеустремленность, самодисциплину и уважение к сопернику».

«Уверен, что нынешний праздник пройдет на достойном организационном, творческом уровне, послужит популяризации самбо, продвижению ценностей физической культуры, здорового, активного образа жизни», – заключил он.

Путин установил празднование Дня самбо в декабре 2022 г. Праздник начали отмечать в целях популяризации и развития самбо. 

Датой рождения самбо принято считать 16 ноября 1938 г. Тогда Спорткомитет СССР включил самбо в число развиваемых в стране видов спорта. В 2003 г. Государственный комитет РФ по физической культуре и спорту признал самбо национальным и приоритетным видом спорта. Самбо признали олимпийским видом спорта в июле 2021 г.

