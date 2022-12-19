Путин установил День самбо 16 ноября

Датой рождения самбо принято считать 16 ноября 1938 г. В этот день Спорткомитет СССР включил самбо в число развиваемых в стране видов спорта. В 2003 г. Государственный комитет РФ по физической культуре и спорту признал самбо национальным и приоритетным видом спорта. В июле 2021 г. Международный олимпийский комитет (МОК) признал самбо олимпийским видом спорта.