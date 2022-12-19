Путин установил День самбо 16 ноября
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении Дня самбо 16 ноября. Документ опубликован на портале правовой информации.
«В целях популяризации и развития самбо постановляю установить День самбо и отмечать его 16 ноября», — говорится в указе.
Документ вступает в силу со дня его подписания, 19 декабря.
Всероссийский день самбо отмечается 16 ноября. В 2022 г. соревнования, посвященные празднику, прошли в более 100 городах РФ.
Датой рождения самбо принято считать 16 ноября 1938 г. В этот день Спорткомитет СССР включил самбо в число развиваемых в стране видов спорта. В 2003 г. Государственный комитет РФ по физической культуре и спорту признал самбо национальным и приоритетным видом спорта. В июле 2021 г. Международный олимпийский комитет (МОК) признал самбо олимпийским видом спорта.