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Путин установил День самбо 16 ноября

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении Дня самбо 16 ноября. Документ опубликован на портале правовой информации.

«В целях популяризации и развития самбо постановляю установить День самбо и отмечать его 16 ноября», — говорится в указе. 

Документ вступает в силу со дня его подписания, 19 декабря.

Всероссийский день самбо отмечается 16 ноября. В 2022 г. соревнования, посвященные празднику, прошли в более 100 городах РФ. 

Датой рождения самбо принято считать 16 ноября 1938 г. В этот день Спорткомитет СССР включил самбо в число развиваемых в стране видов спорта. В 2003 г. Государственный комитет РФ по физической культуре и спорту признал самбо национальным и приоритетным видом спорта. В июле 2021 г. Международный олимпийский комитет (МОК) признал самбо олимпийским видом спорта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных