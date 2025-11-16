Стубб призвал Европу поддерживать Киев на фоне коррупционного скандала
Европейским союзникам следует продолжить поддержку Украины, несмотря на коррупционный скандал. Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью Associated Press.
Украинскому лидеру Владимиру Зеленскому необходимо быстро разобраться с обвинениями в откатах и хищениях, так как коррупционный скандал на Украине выгоден России, считает Стубб.
Европе, в свою очередь, потребуется sisu (финское понятие, означающее выносливость, стойкость, упорство) для преодоления зимних месяцев.
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили о крупномасштабной операции по расследованию коррупции в энергетическом секторе страны. Организатором схемы стал бизнесмен Тимур Миндич, который является соратником Зеленского. По версии НАБУ, фигуранты требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.
Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что европейские партнеры будут испытывать трудности в сотрудничестве с Украиной, если и в дальнейшем будет появляться информация о коррупции. The New York Times (NYT) писала, что коррупционный скандал угрожает поддержке Зеленского как внутри страны, так и за рубежом.