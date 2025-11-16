Bild: Германия направит 100 млн евро на защиту от беспилотников
Правительство ФРГ инвестирует 100 млн евро на защиту от беспилотников. Об этом пишет газета Bild.
Новая концепция предусматривает увеличение штата федеральной полиции Германии на 130 сотрудников. Эти дополнительные полицейские будут размещены в ключевых местах, включая крупные аэропорты и столицу Германии.
Помимо увеличения численности персонала, планируется расширить законодательные полномочия для более эффективной борьбы с беспилотниками. Новое подразделение по защите от БПЛА начнет свою работу в декабре. По данным Bild, бюджетный комитет Бундестага уже одобрил выделение средств на эти цели.
Последние месяцы в небе над европейскими странами замечают неизвестные беспилотники. Дроны блокируют стабильную работу аэропортов. Европейские власти подозревают в инцидентах с беспилотниками Россию, Москва обвинения отвергает. В частности, российское посольство в Бельгии заявило, что Москва готова к консультации с Брюсселем по поводу ситуации с дронами в Бельгии.
16 октября Bloomberg писал, что инциденты с нарушением воздушного пространства Польши, Румынии и Германии показали, что существующие дорогостоящие системы защиты НАТО не способны эффективно противостоять новым вызовам.