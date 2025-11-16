Bild: Германия направит 100 млн евро на защиту от беспилотников

Последние месяцы в небе над европейскими странами замечают неизвестные беспилотники. Дроны блокируют стабильную работу аэропортов. Европейские власти подозревают в инцидентах с беспилотниками Россию, Москва обвинения отвергает. В частности, российское посольство в Бельгии заявило, что Москва готова к консультации с Брюсселем по поводу ситуации с дронами в Бельгии.