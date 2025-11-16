Газета
Алиев: строительство Зангезурского коридора в Азербайджане почти завершено

Азербайджан завершает строительство Зангезурского коридора на своей территории. Об этом объявил президент республики Ильхам Алиев на 7-й консультативной встрече глав государств Центральной Азии в Ташкенте, передает «Азертадж».

«Убежден, что достигнутые в августе этого года в Вашингтоне договоренности по соединению основной части Азербайджана с его Нахчеванской автономной республикой будут содействовать расширению транзитных возможностей для международных перевозок», – сказал он.

Зангезурский коридор – это проект транспортной артерии, которая должна связать основную часть Азербайджана с Нахичеванской автономной республикой (эксклав Азербайджана) через Сюникскую область, расположенную на юге Армении. Длина маршрута составит примерно 40 км. Как говорил азербайджанский эксперт в области транспорта и логистики Рауф Агамирзаев «Ведомостям», технически запуск Зангезурского коридора возможен к концу 2028 г.

Вместе с тем советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти говорил в августе, что Иран не допустит создания Зангезурского коридора через Армению. Иран всегда выступал против создания Зангезурского коридора, поскольку это изменит геополитику региона, перекроит границы и приведет к распаду Армении, рассказал Велаяти.

Читайте также:В Армению впервые за 35 лет доставлен груз через Азербайджан
