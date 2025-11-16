Газета
Силы ПВО уничтожили 16 украинских дронов над Россией

Средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 16 украинских беспилотников днем 16 ноября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В период с 14:00 до 17:00 мск семь БПЛА перехватили над Курской областью, пять дронов сбили над Брянской областью, четыре – над Белгородской областью.

Днем 16 ноября губернатор Белгородской области сообщил, что ВСУ атаковали три муниципалитета региона – Борисовский, Белгородский и Валуйский. При ударе по поселку Борисовка Борисовского округа пострадала мирная жительница.

Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что при атаке дронов пострадавших и разрушений нет.

Утром 16 ноября силы ПВО нейтрализовали шесть дронов над приграничными регионами России.

