Силы ПВО нейтрализовали шесть дронов над приграничными регионами России
Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) днем 16 ноября перехватили и уничтожили шесть украинских беспилотников самолетного типа над тремя приграничными регионами, сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.
По данным оборонного ведомства, дроны были сбиты в период с 8:00 до 14:00 мск. Три БПЛА ликвидировали в небе над Брянской областью, два были уничтожены над территорией Белгородской области. Еще один беспилотник сбили над территорией Курской области.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в своем Telegram-канале, что в результате попытки атаки никто не пострадал, разрушений нет. На месте работают оперативные и экстренные службы.
В течение прошедшей ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 57 украинских БПЛА, сообщало оборонное ведомства. 23 дрона сбили над территорией Самарской области, 17 – над Волгоградской областью, пять – над Саратовской областью, по три – над Курской и Воронежской областями, еще один – над территорией Брянской области.
В результате атаки беспилотников ВСУ в Дзержинском и Тракторозаводском районах Волгограда были повреждены фасады и остекление многоквартирных домов, а также прилегающая территория. В результате инцидента несколько человек получили ранения.