Зеленский прибыл во Францию для подписания «исторического» оборонного соглашения

Зеленский прибыл во Францию для утверждения соглашения, призванного укрепить боевую авиацию и противовоздушную оборону Украины. Как сообщает издание, в присутствии Макрона представители оборонной промышленности представят украинской стороне истребитель Rafale, его вооружение, новейший комплекс ПВО SAMP-T, а также несколько систем беспилотников.