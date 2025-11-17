Зеленский прибыл во Францию для подписания «исторического» оборонного соглашения
Президент Франции Эммануэль Макрон встретил украинского лидера Владимира Зеленского на военной авиабазе Виллакубле под Парижем, где стороны готовятся подписать новое соглашение по вооружениям, которое в Киеве называют историческим. Об этом сообщает Le Monde.
Зеленский прибыл во Францию для утверждения соглашения, призванного укрепить боевую авиацию и противовоздушную оборону Украины. Как сообщает издание, в присутствии Макрона представители оборонной промышленности представят украинской стороне истребитель Rafale, его вооружение, новейший комплекс ПВО SAMP-T, а также несколько систем беспилотников.
После демонстрации техники стороны должны подписать «письмо о намерениях», содержание которого пока не раскрывается.
16 ноября французский МИД сообщил, что Париж совместно с партнерами намерен усиливать поддержку Украины и давление на Россию для прекращения конфликта.
В конце октября стало известно, что Париж в ближайшее время отправит на Украину дополнительные зенитные ракеты Aster и истребители Mirage, а также проведет обучение украинских военнослужащих.