Турция объявит причину крушения C-130 после завершения расследования

Газета Türkiye писала, что крушение С-130 в Грузии могло произойти из-за внешнего вмешательства. Авторы публикации посчитали, что разрушение самолета в воздухе позволяет сделать такой вывод. По их мнению, к катастрофе могло привести внешнее воздействие или взрыв на борту.