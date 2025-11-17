Турция объявит причину крушения C-130 после завершения расследования
Турция объявит причину крушения военного самолета C-130, который разбился на границе Грузии и Азербайджана, после завершения расследования инцидента. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в обращении к нации, передает TRT Haber.
Он отметил, что точные причины авиакатастрофы станут известны после анализа данных, собранных на месте крушения, и изучения записей бортового самописца.
«Мы проинформируем о них семьи погибших и наше общество», – добавил турецкий лидер.
12 ноября министерство национальной обороны Турции сообщило, что 20 военнослужащих погибли в результате авиакатастрофы. Она произошла 11 ноября на границе Грузии и Азербайджана.
Газета Türkiye писала, что крушение С-130 в Грузии могло произойти из-за внешнего вмешательства. Авторы публикации посчитали, что разрушение самолета в воздухе позволяет сделать такой вывод. По их мнению, к катастрофе могло привести внешнее воздействие или взрыв на борту.