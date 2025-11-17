Орбан сравнил выдачу денег Украине с попыткой вылечить алкоголика водкой
На фоне коррупционного скандала на Украине призывы главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен направить Киеву больше средств выглядит как попытка вылечить алкоголика, дав ему ящик водки. Об этом написал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети X.
Он рассказал, что 17 ноября получил письмо от фон дер Ляйен, в котором она сообщила, что сейчас Украина испытывает дефицит финансирования, а также попросила члены Евросоюза направить Киеву больше средств.
«Это удивительно. В то время, когда стало ясно, что военная мафия выкачивает деньги европейских налогоплательщиков, председатель Еврокомиссии предлагает направить туда еще больше средств вместо того, чтобы требовать реального контроля или приостановки платежей», – добавил Орбан.
Reuters писало, что Еврокомиссия направила странам ЕС письмо с официальными предложениями по кредиту за счет активов России и двумя альтернативными вариантами финансирования Украины.
В письме отмечается, что предлагается три способа удовлетворения потребностей Украины в финансировании. Один из них – это схема, которую называют «репарационным кредитом» с использованием заблокированных активов России. Второй вариант предполагает прямые гранты от стран ЕС. Третий – общий заем, привлеченный на уровне ЕС.
10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) объявили, что в «Энергоатоме» были выявлены коррупционные схемы, их организатором был бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник президента страны Владимира Зеленского. Следствие считает, что участники схемы требовали у подрядчиков откаты в размере 10–15% от объема контрактов. Сумма хищений, как сообщали СМИ, достигает $100 млн.