Орбан сравнил выдачу денег Украине с попыткой вылечить алкоголика водкой

В письме отмечается, что предлагается три способа удовлетворения потребностей Украины в финансировании. Один из них – это схема, которую называют «репарационным кредитом» с использованием заблокированных активов России. Второй вариант предполагает прямые гранты от стран ЕС. Третий – общий заем, привлеченный на уровне ЕС.