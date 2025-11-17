Газета
Заседание СБ ООН по урегулированию кризиса на Украине состоится 20 ноября

Совет Безопасности (СБ) ООН 20 ноября проведет заседание по вопросу конфликта на Украине, сообщило в соцсети X британское постпредство при всемирной организации.

«Заседание Совета Безопасности по Украине. Четверг, 20 ноября», – отмечается в публикации.

В конце сентября первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании организации, что Москва выражает готовность к диалогу с Киевом. Он пояснил, что Россия также поддерживает возможность любого формата переговоров, при этом они должны быть серьезными и содержательными. Тогда Полянский отметил, что больше всего странам в качестве площадки для переговоров может подойти Стамбул.

23 сентября украинский президент Владимир Зеленский отказался отвечать журналистам из России на вопрос о том, когда Киев запланировал новый раунд переговоров с Москвой.

