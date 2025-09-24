Полянский назвал Стамбул оптимальной площадкой для переговоров с Украиной

На заседании СБ ООН дипломат подчеркнул, что Москва выступает за серьезный и содержательный разговор. По его словам, наиболее подходящей площадкой может вновь стать Стамбул. Полянский уточнил, что обсуждать другие вопросы можно будет только после достижения существенных экспертных наработок, но до этого пока далеко.