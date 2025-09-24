Полянский назвал Стамбул оптимальной площадкой для переговоров с Украиной
Россия готова к диалогу с Украиной и не отказывается от любых форматов переговоров. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, сообщает «РИА Новости».
На заседании СБ ООН дипломат подчеркнул, что Москва выступает за серьезный и содержательный разговор. По его словам, наиболее подходящей площадкой может вновь стать Стамбул. Полянский уточнил, что обсуждать другие вопросы можно будет только после достижения существенных экспертных наработок, но до этого пока далеко.
23 сентября президент Украины Владимир Зеленский отказался отвечать на вопрос российских журналистов, когда Киев планирует провести новый раунд переговоров с Москвой. В настоящий момент Зеленский находится в США, куда он приехал для участия в 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Она открылась 9 сентября.