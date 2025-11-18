Основатель Pink Floyd призвал Запад «проснуться» на фоне рассуждений о Tomahawk

3 ноября президент США Дональд Трамп сообщил, что Белый дом не будет передавать Украине ракеты Tomahawk. Он отметил, что у него нет «последней капли» в отношении России, отметив, что обе стороны «борются» и им «приходится тяжело». При этом 7 ноября посол Украины Ольга Стефанишина сказала, что Киев проводит «позитивные» переговоры о покупке крылатых ракет и других видов дальнобойного вооружения. По ее словам, обсуждения продолжаются, а украинские делегации работают над увеличением финансовых ресурсов для закупки американских военных возможностей.