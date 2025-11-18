Основатель Pink Floyd призвал Запад «проснуться» на фоне рассуждений о Tomahawk
Западные страны должны «проснуться» и больше не верить пропаганде о конфликте на Украине. Рассуждения о возможных поставках Киеву дальнобойных американских ракет Tomahawk – это большая глупость, заявил «РИА Новости» основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
«Слабоумное европейское руководство и люди в ЕС, Европейский союз сейчас говорят об отправке войск на Украину, войск НАТО. Они говорят об эскалации. И были все эти разговоры о предоставлении Украине Tomahawk. Это глупейшая вещь из тех, которые я когда-либо слышал в своей жизни», – сказал он.
Музыкант также подчеркнул, что идею о необходимости поставок все же удалось «продать» ряду знаменитостей, открыто поддерживающих Украину.
3 ноября президент США Дональд Трамп сообщил, что Белый дом не будет передавать Украине ракеты Tomahawk. Он отметил, что у него нет «последней капли» в отношении России, отметив, что обе стороны «борются» и им «приходится тяжело». При этом 7 ноября посол Украины Ольга Стефанишина сказала, что Киев проводит «позитивные» переговоры о покупке крылатых ракет и других видов дальнобойного вооружения. По ее словам, обсуждения продолжаются, а украинские делегации работают над увеличением финансовых ресурсов для закупки американских военных возможностей.