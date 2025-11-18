МИД КНР: Китай не допустит возрождения японского милитаризма
Китай ни в коем случае не допустит возрождения японского милитаризма, заявили в министерстве иностранных дел Китая. Об этом сообщает «Синьхуа».
17 ноября Reuters писал, что Япония стремится снизить напряженность в отношениях с Китаем после заявления премьер-министра Санаэ Такаити о том, что нападение Китая на Тайвань может угрожать безопасности Японии и вызвать военный ответ со стороны Токио.
Токио назвал этот шаг несовместимым с усилиями по построению стратегических и взаимовыгодных отношений. При этом для урегулирования конфликта в Пекин прибыл высокопоставленный представитель японского МИДа Масааки Канаи. Ожидается, что он объяснит китайской стороне, что политика безопасности Японии не изменилась, и призовет Пекин не усугублять двусторонние отношения.