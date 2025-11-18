Путин назначил послом РФ в Вануату Михаила Петракова

С 20 февраля 2012 г. по 3 июля 2019 г. он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Южно-Африканской Республике, а со 2 апреля 2012 г. по 3 июля 2019 г. – посла в Лесото по совместительству. С 2019 по 2021 г. работал директором департамента ситуационно-кризисного центра МИДа.