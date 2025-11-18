Газета
Путин назначил послом РФ в Вануату Михаила Петракова

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин назначил Михаила Петракова чрезвычайным и полномочным послом России в Республике Вануату. Это следует из соответствующего указа главы государства.

В апреле Путин освободил от должности посла РФ в Австралии, а также в Вануату, Науру, Тувалу и Республике Островов Фиджи Алексея Павловского. Он занимал этот пост с 2019 г., сменив на должности Григория Логвинова.

В 1982 г. Петраков окончил МГИМО МИД СССР. С того же года он находится на дипломатической службе. В 1999–2001 гг. был начальником отдела ОБСЕ Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ. В 2003 г. Петракова назначили заместителем постоянного представителя России при Евросоюзе.

С 20 февраля 2012 г. по 3 июля 2019 г. он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла РФ в Южно-Африканской Республике, а со 2 апреля 2012 г. по 3 июля 2019 г. – посла в Лесото по совместительству. С 2019 по 2021 г. работал директором департамента ситуационно-кризисного центра МИДа.

21 августа Путин назначил Петракова чрезвычайным и полномочным послом России в Австралии.

