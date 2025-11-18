Песков: РФ не получала сигналов от Киева о готовности возобновить переговоры
Пока Россия пока не получала никакой информации от Украины о готовности возобновить переговоры. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представитель Кремля предположил, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, имел в виду свои контакты в Стамбуле с турецкой стороной и, возможно, со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Россия ожидает итогов этой встречи и остается открытой для переговоров.
Песков напомнил, что позиция Москвы хорошо известна и в Вашингтоне, и в Стамбуле, и в Киеве.
18 ноября Зеленский сообщил, что в тот же день посетит Турцию для «активизации переговоров» с Россией. По его словам, у Киева есть наработанные решения, которые он планирует предложить партнерам. Зеленский также упомянул вопросы обмена пленных, который не проводился с октября.
Reuters со ссылкой на источники пишет, что 19 ноября Турцию посетит Уиткофф, который примет участие в переговорах с Зеленским.