Песков: РФ не получала сигналов от Киева о готовности возобновить переговоры

Пока Россия пока не получала никакой информации от Украины о готовности возобновить переговоры. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля предположил, что президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, имел в виду свои контакты в Стамбуле с турецкой стороной и, возможно, со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Россия ожидает итогов этой встречи и остается открытой для переговоров.

Песков напомнил, что позиция Москвы хорошо известна и в Вашингтоне, и в Стамбуле, и в Киеве.

18 ноября Зеленский сообщил, что в тот же день посетит Турцию для «активизации переговоров» с Россией. По его словам, у Киева есть наработанные решения, которые он планирует предложить партнерам. Зеленский также упомянул вопросы обмена пленных, который не проводился с октября.

Reuters со ссылкой на источники пишет, что 19 ноября Турцию посетит Уиткофф, который примет участие в переговорах с Зеленским.

