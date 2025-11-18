Песков: РФ не получала сигналов от Киева о готовности возобновить переговоры

18 ноября Зеленский сообщил, что в тот же день посетит Турцию для «активизации переговоров» с Россией. По его словам, у Киева есть наработанные решения, которые он планирует предложить партнерам. Зеленский также упомянул вопросы обмена пленных, который не проводился с октября.