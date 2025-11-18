Песков назвал преждевременной оценку деятельности нового министра транспорта
Оценивать деятельность нового министра транспорта Андрея Никитина пока преждевременно, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Недавно начал работать, очень активно и принимает участие во многих мероприятиях, в том числе и с президентом России. Задач много стоит», – рассказал он.
Никитина назначили министром транспорта 8 июля – на следующий день после того, как стало известно о смерти его предшественника Романа Старовойта. Его кандидатуру поддержали 408 депутатов из всех фракций. Так, Никитин занимает должность министра уже четыре месяца.
Экс-министр транспорта Старовойт застрелился 7 июля. По словам одного из собеседников «Ведомостей», он мог покончить с собой не из-за снятия с должности, которую занимал чуть больше года (с мая 2024 г.), а из-за перспективы уголовного преследования.