Песков назвал преждевременной оценку деятельности нового министра транспорта

Экс-министр транспорта Старовойт застрелился 7 июля. По словам одного из собеседников «Ведомостей», он мог покончить с собой не из-за снятия с должности, которую занимал чуть больше года (с мая 2024 г.), а из-за перспективы уголовного преследования.