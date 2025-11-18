Володин намерен найти Урфина Джюса, который руководит политиками ЕС

Страны Евросоюза решат вопрос об изъятии российских активов на сумму 140 млрд евро для предоставления Украине так называемого «репарационного кредита» на саммите 18–19 декабря. Бельгия, где находится большая часть средств, уже требовала от стран ЕС равной степени ответственности и риска за такой шаг, если он будет принят.