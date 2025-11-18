Володин намерен найти Урфина Джюса, который руководит политиками ЕС
Европейские политики давно стали машинами, которые находятся под чьим-то управлением, заявил на пленарном заседании председатель Госдумы Вячеслав Володин. Трансляция велась на сайте нижней палаты.
«Вот мы сегодня рассматривали вопрос с воровством наших денег по инициативе представителей Евросоюза. По-видимому, они там давно стали машинами и ими кто-то руководит. Надо разобраться, где этот "Урфин Джюс"», – сказал депутат.
Володин также поручил Госдуме составить обращение к правительству, которое будет рассмотрено в нижней палате 20 ноября. В документе депутаты опишут необходимость ответных мер в отношении Европы, если там примут решение конфисковать замороженные активы России. Председатель ГД назвал тех, «кто посягает на нашу собственность», ворами и жуликами.
Страны Евросоюза решат вопрос об изъятии российских активов на сумму 140 млрд евро для предоставления Украине так называемого «репарационного кредита» на саммите 18–19 декабря. Бельгия, где находится большая часть средств, уже требовала от стран ЕС равной степени ответственности и риска за такой шаг, если он будет принят.