Главная / Политика /

Собянин рассказал об еще одном атакующем Москву беспилотнике

Ведомости

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один украинский беспилотник, атаковавший Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале. 

Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Сообщение об отражении удара БПЛА появилось в 18:42 мск.

В 18:23 мск Собянин также сообщал, что силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву. 

Позже в Росавиации объявили о введении ограничений в столичном аэропорту «Внуково». Мера распространяется на прием и выпуск воздушных судов.

Утром и днем 18 ноября средства ПВО уничтожили пять украинских дронов над Брянской и Курской областями, сообщали в Минобороны.

