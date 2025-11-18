Собянин рассказал об еще одном атакующем Москву беспилотнике
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один украинский беспилотник, атаковавший Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Он отметил, что специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков. Сообщение об отражении удара БПЛА появилось в 18:42 мск.
В 18:23 мск Собянин также сообщал, что силы ПВО уничтожили беспилотник, летевший на Москву.
Позже в Росавиации объявили о введении ограничений в столичном аэропорту «Внуково». Мера распространяется на прием и выпуск воздушных судов.
Утром и днем 18 ноября средства ПВО уничтожили пять украинских дронов над Брянской и Курской областями, сообщали в Минобороны.