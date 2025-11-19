Глава МОК призвала допускать спортсменов без политического вмешательства

В марте глава МОК заявила, что выступает против отстранения стран от Олимпийских игр из-за военных конфликтов. Она поясняла, что сама выступала за Зимбабве в период политической нестабильности и санкций. На вопрос о том, разрешат ли выступать на Играх российским спортсменам, Ковентри сообщила, что обсудит это с рабочей группой.