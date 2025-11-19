Глава МОК призвала допускать спортсменов без политического вмешательства
Все спортсмены должны допускаться к международным соревнованиям без политического вмешательства. Об этом объявила председатель Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри.
«Спорт должен оставаться маяком надежды – местом, где люди могут объединяться в мирном соревновании. В этом суть олимпизма: каждый допущенный к соревнованиям спортсмен, команда и официальное лицо должны иметь возможность участвовать без дискриминации или политического вмешательства», – сказала она.
Ковентри призвала принимающие страны и организаторов спортивных мероприятий выполнить свой долг. По ее словам, они должны гарантировать доступ для всех и уважать «универсальность и автономию спорта».
В марте глава МОК заявила, что выступает против отстранения стран от Олимпийских игр из-за военных конфликтов. Она поясняла, что сама выступала за Зимбабве в период политической нестабильности и санкций. На вопрос о том, разрешат ли выступать на Играх российским спортсменам, Ковентри сообщила, что обсудит это с рабочей группой.
Ковентри указывала, что МОК может допустить россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе. Зимние Олимпийские игры 2026 г. пройдут с 6 по 22 февраля следующего года, Паралимпиада – с 6 по 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.