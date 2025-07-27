Ковентри: МОК готов допустить спортсменов из России в нейтральном статусе

В июне министр спорта России Михаил Дегтярев заявил «Ведомостям», что недопуск российских спортсменов до Олимпийских игр является недобросовестной конкуренцией. Он отмечал, что российские спортсмены получили возможность допуска из зимних олимпийских видов спорта на лед и ски-альпинизм, но им отказали в допуске в санный спорт. Дегтярев указал, что это из-за скандинавского и западноевропейского лобби.