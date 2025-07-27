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Ковентри: МОК готов допустить спортсменов из России в нейтральном статусе

Ведомости

Международный олимпийский комитет (МОК) готов допустить российских спортсменов к Олимпиаде в Италии по прежним правилам – выступление в нейтральном статусе. Об этом заявила председатель МОК Кирсти Ковентри в интервью L'Equipe.

«Я не собираюсь прогнозировать решения исполнительной комиссии в сентябре и декабре, но думаю, что мы, вероятно, примем то же решение, что и в случае с Парижем», – сказала Ковентри.

На Олимпиаду в Париже российские спортсмены были допущены в нейтральном статусе в индивидуальных видах спорта.

В июне министр спорта России Михаил Дегтярев заявил «Ведомостям», что недопуск российских спортсменов до Олимпийских игр является недобросовестной конкуренцией. Он отмечал, что российские спортсмены получили возможность допуска из зимних олимпийских видов спорта на лед и ски-альпинизм, но им отказали в допуске в санный спорт. Дегтярев указал, что это из-за скандинавского и западноевропейского лобби.

Зимние Олимпийские игры 2026 г. пройдут с 6 по 22 февраля следующего года, Паралимпиада – с 6 по 15 марта в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Последний уже принимал Игры в 1956 г., для Милана опыт зимней Олимпиады станет первым. Открытие пройдет на миланском стадионе Сан-Сиро, закрытие – на веронской Арене ди Верона.

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