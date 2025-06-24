Дегтярев назвал недопуск россиян до Олимпиады недобросовестной конкуренцией
Недопуск российских спортсменов до Олимпийских игр в Италии является недобросовестной конкуренцией. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» министр спорта России Михаил Дегтярев.
По его словам, сейчас известно, что российские спортсмены получили возможность допуска из зимних олимпийских видов спорта на лед и ски-альпинизм. При этом им отказано в допуске в санный спорт. Дегтярев указал, что это скандинавское и западноевропейское лобби. Россия будет его «прогрызать», но пока это дается тяжелее, чем в летних видах спорта.
Министр напомнил, что на конгрессе за выступление России под национальным флагом в официальном статусе проголосовали семь человек, против высказались 24, а за нейтральный статус – восемь.
«Это о чем говорит? Моя гипотеза – что западноевропейскому и скандинавскому лобби абсолютно без разницы, в каком статусе не допускать Россию. Российский флаг, нейтральный флаг – им без разницы. Главное – чтобы только не было русских», – подчеркнул Дегтярев.
2 июня Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не допускать российских хоккеистов к участию в Олимпийских играх в 2026 г. 16 июня стало известно, что сборная Франции по хоккею будет участвовать в Олимпиаде вместо команды России.
Соревнования состоятся с 6 по 22 февраля следующего года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Россия отстранена от участия в мероприятиях Международной федерации хоккея (IIHF) с 2022 г., в том числе от Олимпийских игр в Италии.