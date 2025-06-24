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Дегтярев назвал недопуск россиян до Олимпиады недобросовестной конкуренцией

Ведомости

Недопуск российских спортсменов до Олимпийских игр в Италии является недобросовестной конкуренцией. Об этом заявил в интервью «Ведомостям» министр спорта России Михаил Дегтярев.

По его словам, сейчас известно, что российские спортсмены получили возможность допуска из зимних олимпийских видов спорта на лед и ски-альпинизм. При этом им отказано в допуске в санный спорт. Дегтярев указал, что это скандинавское и западноевропейское лобби. Россия будет его «прогрызать», но пока это дается тяжелее, чем в летних видах спорта.

Министр напомнил, что на конгрессе за выступление России под национальным флагом в официальном статусе проголосовали семь человек, против высказались 24, а за нейтральный статус – восемь.

«Это о чем говорит? Моя гипотеза – что западноевропейскому и скандинавскому лобби абсолютно без разницы, в каком статусе не допускать Россию. Российский флаг, нейтральный флаг – им без разницы. Главное – чтобы только не было русских», – подчеркнул Дегтярев.

2 июня Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не допускать российских хоккеистов к участию в Олимпийских играх в 2026 г. 16 июня стало известно, что сборная Франции по хоккею будет участвовать в Олимпиаде вместо команды России.

Соревнования состоятся с 6 по 22 февраля следующего года в Милане и Кортина-д'Ампеццо. Россия отстранена от участия в мероприятиях Международной федерации хоккея (IIHF) с 2022 г., в том числе от Олимпийских игр в Италии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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