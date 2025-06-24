Дегтярев назвал недопуск россиян до Олимпиады недобросовестной конкуренцией

По его словам, сейчас известно, что российские спортсмены получили возможность допуска из зимних олимпийских видов спорта на лед и ски-альпинизм. При этом им отказано в допуске в санный спорт. Дегтярев указал, что это скандинавское и западноевропейское лобби. Россия будет его «прогрызать», но пока это дается тяжелее, чем в летних видах спорта.