МОК не допустил российских хоккеистов к участию в Олимпиаде 2026 года
Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение не допускать хоккеистов РФ к участию в Олимпиаде в 2026 г. Об этом ТАСС сообщил президент Международной федерации хоккея (IIHF) Люк Тардиф.
«По Олимпиаде решение о допуске россиян принимает МОК, это не решение IIHF», – уточнил он.
23 мая IIHF не допустила сборную России к участию в Олимпийских играх 2026 г. Sportacentrs тогда отмечал, что сборная России находится на первом месте рейтинга IIHF. Портал пояснял, что федерация не дисквалифицировала страну, а только отстранила ее от турниров. «В рейтинге IIHF невыступление россиян воспринимается аналогично пропуску турнира из-за ограничений, связанных с COVID-19, и, соответственно, каждый год сборная России также получает рейтинговые очки», – говорится в материале.
В феврале «Ведомости» писали, что сборная России по хоккею может пропустить чемпионат мира – 2026. При этом об окончательном решении по участию сборной в Олимпиаде-2026 известно не было. В феврале 2024 г. IIHF объявила о договоренности с Национальной хоккейной лигой (НХЛ) о том, что игроки НХЛ смогут играть в олимпийском хоккейном турнире.