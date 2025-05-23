Международная федерация хоккея не допустила РФ до участия в олимпийском турнире
Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила сборную России к участию в Олимпийских играх 2026 г. Об этом пишет портал Sportacentrs.
Вопрос о допуске будет повторно рассмотрен после получения рекомендаций от Международного олимпийского комитета (МОК).
Sportacentrs отмечает, что сборная России находится на первом месте рейтинга IIHF. Портал поясняет, что федерация не дисквалифицировала страну, а только отстранила ее от турниров. «В рейтинге IIHF невыступление россиян воспринимается аналогично пропуску турнира из-за ограничений, связанных с COVID-19, и, соответственно, каждый год сборная России также получает рейтинговые очки», – говорится в материале.
В феврале «Ведомости» писали, что сборная России по хоккею может пропустить чемпионат мира – 2026. При этом об окончательном решении по участию сборной в Олимпиаде-2026 известно не было. В феврале 2024 г. IIHF объявила о договоренности с Национальной хоккейной лигой (НХЛ) о том, что игроки НХЛ смогут сыграть в олимпийском хоккейном турнире.
Как заявлял специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам Павел Буре, решение об участии национальной сборной в Олимпиаде-2026 примет уже не IIHF, а МОК.