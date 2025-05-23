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Международная федерация хоккея не допустила РФ до участия в олимпийском турнире

Ведомости

Международная федерация хоккея (IIHF) не допустила сборную России к участию в Олимпийских играх 2026 г. Об этом пишет портал Sportacentrs.

Вопрос о допуске будет повторно рассмотрен после получения рекомендаций от Международного олимпийского комитета (МОК).

Sportacentrs отмечает, что сборная России находится на первом месте рейтинга IIHF. Портал поясняет, что федерация не дисквалифицировала страну, а только отстранила ее от турниров. «В рейтинге IIHF невыступление россиян воспринимается аналогично пропуску турнира из-за ограничений, связанных с COVID-19, и, соответственно, каждый год сборная России также получает рейтинговые очки», – говорится в материале.

В феврале «Ведомости» писали, что сборная России по хоккею может пропустить чемпионат мира – 2026. При этом об окончательном решении по участию сборной в Олимпиаде-2026 известно не было. В феврале 2024 г. IIHF объявила о договоренности с Национальной хоккейной лигой (НХЛ) о том, что игроки НХЛ смогут сыграть в олимпийском хоккейном турнире.

Как заявлял специальный представитель Федерации хоккея России (ФХР) по международным делам Павел Буре, решение об участии национальной сборной в Олимпиаде-2026 примет уже не IIHF, а МОК.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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