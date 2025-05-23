Международная федерация хоккея не допустила РФ до участия в олимпийском турнире

В феврале «Ведомости» писали, что сборная России по хоккею может пропустить чемпионат мира – 2026. При этом об окончательном решении по участию сборной в Олимпиаде-2026 известно не было. В феврале 2024 г. IIHF объявила о договоренности с Национальной хоккейной лигой (НХЛ) о том, что игроки НХЛ смогут сыграть в олимпийском хоккейном турнире.