Газета
Телеграм
/ Общество

МОК обсуждает с федерациями зимних видов спорта допуск россиян до Олимпиады-2026

Ведомости

Международный олимпийский комитет (МОК) ведет переговоры с федерациями зимних видов спорта о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2026 г. Об этом сообщил спортивный директор МОК Кит Макконнелл во время пресс-конференции.

«Спортсмены не должны быть наказаны за действия своих государств, и мы придерживаемся прежней позиции. Мы объясняем это зимним федерациям, говоря о практике летних федераций», – заявил он (цитата по ТАСС).

Международный союз конькобежцев уже разрешил российским спортсменам участвовать в квалификационных турнирах на Олимпиаду 2026 г. в нейтральном статусе. Аналогичное решение было принято в отношении ски-альпинистов. На квалификационных соревнованиях по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию федерации могут выставить по одному представителю из России в каждой дисциплине. Федерация фигурного катания также получила право заявить одну спортивную пару и один танцевальный дуэт.

21 марта глава МОК Кирсти Ковентри выступила против отстранения спортсменов от участия в Олимпиаде из-за военных конфликтов. Она заявила, что предложила создать целевую группу для разработки четкой политики и руководящих принципов, которые помогут принимать решения в подобных ситуациях.

Олимпийские игры 2026 г. пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных