МОК обсуждает с федерациями зимних видов спорта допуск россиян до Олимпиады-2026

Международный союз конькобежцев уже разрешил российским спортсменам участвовать в квалификационных турнирах на Олимпиаду 2026 г. в нейтральном статусе. Аналогичное решение было принято в отношении ски-альпинистов. На квалификационных соревнованиях по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию федерации могут выставить по одному представителю из России в каждой дисциплине. Федерация фигурного катания также получила право заявить одну спортивную пару и один танцевальный дуэт.