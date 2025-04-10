МОК обсуждает с федерациями зимних видов спорта допуск россиян до Олимпиады-2026
Международный олимпийский комитет (МОК) ведет переговоры с федерациями зимних видов спорта о возможном допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм 2026 г. Об этом сообщил спортивный директор МОК Кит Макконнелл во время пресс-конференции.
«Спортсмены не должны быть наказаны за действия своих государств, и мы придерживаемся прежней позиции. Мы объясняем это зимним федерациям, говоря о практике летних федераций», – заявил он (цитата по ТАСС).
Международный союз конькобежцев уже разрешил российским спортсменам участвовать в квалификационных турнирах на Олимпиаду 2026 г. в нейтральном статусе. Аналогичное решение было принято в отношении ски-альпинистов. На квалификационных соревнованиях по конькобежному спорту, шорт-треку и фигурному катанию федерации могут выставить по одному представителю из России в каждой дисциплине. Федерация фигурного катания также получила право заявить одну спортивную пару и один танцевальный дуэт.
21 марта глава МОК Кирсти Ковентри выступила против отстранения спортсменов от участия в Олимпиаде из-за военных конфликтов. Она заявила, что предложила создать целевую группу для разработки четкой политики и руководящих принципов, которые помогут принимать решения в подобных ситуациях.
Олимпийские игры 2026 г. пройдут с 6 по 22 февраля в Милане и Кортина-д'Ампеццо.