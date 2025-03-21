Глава МОК выступила против отстранения от Олимпиады из-за военных конфликтов
Новый президент Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри выступила против отстранения стран от Олимпийских игр из-за военных конфликтов. Об этом она заявила в интервью Sky News.
«Я хотела бы создать целевую группу, которая попыталась бы разработать определенную политику и руководящие принципы, которые мы могли бы использовать для принятия решений в случае военных конфликтов», – сказала она.
На вопрос о том, разрешат ли выступать на Играх российским спортсменам, Ковентри сообщила, что обсудит это с рабочей группой.
Ковентри была избрана 10-м президентом МОК 20 марта. Самая титулованная спортсменка в истории Зимбабве была членом МОК с 2013 г. Она стала первой женщиной, возглавившей организацию. В должность Ковентри вступит 24 июня.
Она является двукратной олимпийской чемпионкой по плаванию и многократной рекордсменкой мира. В феврале этого года она отмечала, что главной задачей МОК является обеспечение участия всех атлетов в Играх. Ковентри говорила, что сама выступала за Зимбабве в период политической нестабильности и санкций.