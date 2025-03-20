Путин поздравил избранного президента МОК Ковентри
Президент РФ Владимир Путин поздравил Кирсти Ковентри с избранием на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«Итоги состоявшегося голосования убедительно свидетельствуют о вашем высоком авторитете в спортивном мире и о признании ваших выдающихся личных достижений. Уверен, что ваш уникальный опыт и заинтересованность в реальном продвижении благородных олимпийских идеалов будут способствовать успеху в столь ответственной работе», – говорится в поздравлении.
Российский президент пожелал благополучия и крепкого, «по-настоящему спортивного» здоровья.
Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию и многократная рекордсменка мира Ковентри была избрана 10-м президентом МОК 20 марта. Самая титулованная спортсменка в истории Зимбабве была членом МОК с 2013 г. Она стала первой женщиной, возглавившей организацию. В должность Ковентри вступит 24 июня.
Ковентри выступила за снятие запрета на участие россиян в олимпийских турнирах. В феврале этого года она отмечала, что главной задачей МОК является обеспечение участия всех атлетов в Играх. Ковентри говорила, что сама выступала за Зимбабве в период политической нестабильности и санкций.