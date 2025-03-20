Путин поздравил избранного президента МОК Ковентри

Ковентри выступила за снятие запрета на участие россиян в олимпийских турнирах. В феврале этого года она отмечала, что главной задачей МОК является обеспечение участия всех атлетов в Играх. Ковентри говорила, что сама выступала за Зимбабве в период политической нестабильности и санкций.