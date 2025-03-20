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Путин поздравил избранного президента МОК Ковентри

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Президент РФ Владимир Путин поздравил Кирсти Ковентри с избранием на пост президента Международного олимпийского комитета (МОК). Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«Итоги состоявшегося голосования убедительно свидетельствуют о вашем высоком авторитете в спортивном мире и о признании ваших выдающихся личных достижений. Уверен, что ваш уникальный опыт и заинтересованность в реальном продвижении благородных олимпийских идеалов будут способствовать успеху в столь ответственной работе», – говорится в поздравлении.

Российский президент пожелал благополучия и крепкого, «по-настоящему спортивного» здоровья.

Двукратная олимпийская чемпионка по плаванию и многократная рекордсменка мира Ковентри была избрана 10-м президентом МОК 20 марта. Самая титулованная спортсменка в истории Зимбабве была членом МОК с 2013 г. Она стала первой женщиной, возглавившей организацию. В должность Ковентри вступит 24 июня.

Ковентри выступила за снятие запрета на участие россиян в олимпийских турнирах. В феврале этого года она отмечала, что главной задачей МОК является обеспечение участия всех атлетов в Играх. Ковентри говорила, что сама выступала за Зимбабве в период политической нестабильности и санкций.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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