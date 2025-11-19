Медведев: успехи ВС РФ являются катализатором гибели украинской власти
Успехи Вооруженных сил (ВС) России на спецоперации являются катализатором гибели украинской верхушки, заявил председатель партии «Единая Россия», заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Впрочем, туда ему и дорога...», – добавил он.
17 ноября Медведев заявил, что спецоперация будет продолжаться до тех пор, пока Россия не выполнит все задачи, которые перед собой поставила.
13 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского МИДа о прекращении переговоров, сказал, что рано или поздно Украине придется вести переговоры с Россией, но с позиций, которые будут ухудшаться изо дня в день.