Медведев: успехи ВС РФ являются катализатором гибели украинской власти

13 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя заявление украинского МИДа о прекращении переговоров, сказал, что рано или поздно Украине придется вести переговоры с Россией, но с позиций, которые будут ухудшаться изо дня в день.