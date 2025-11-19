ЕС создаст новый орган для координации закупок полезных ископаемых

По словам Сежурне, необходимость создания такого центра возникла на фоне ужесточения борьбы между США и Китаем за контроль над редкоземельными элементами. ЕС, по его словам, оказался «пострадавшим» в этом конфликте. После того как Китай в апреле ввел экспортные ограничения, некоторые европейские компании были вынуждены остановить производство и сократить штат. Поэтому Брюссель намерен сократить зависимость от Пекина.