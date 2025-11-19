ЕС создаст новый орган для координации закупок полезных ископаемых
Евросоюз (ЕС) планирует учредить центральный орган, который будет заниматься закупкой, распределением и созданием резервов полезных ископаемых, заявил исполнительный вице-президент Еврокомиссии по промышленной политике Стефан Сежурне. Его слова передает Financial Times.
По словам Сежурне, необходимость создания такого центра возникла на фоне ужесточения борьбы между США и Китаем за контроль над редкоземельными элементами. ЕС, по его словам, оказался «пострадавшим» в этом конфликте. После того как Китай в апреле ввел экспортные ограничения, некоторые европейские компании были вынуждены остановить производство и сократить штат. Поэтому Брюссель намерен сократить зависимость от Пекина.
Сежурне также подчеркнул, что США активно опережают Европу в борьбе за ресурсы. «Американцы скупают запасы критически важных материалов по всему миру раньше нас. Часто – у нас из-под носа», – сказал он.
В рамках плана Еврокомиссия намерена ускорить заключение партнерств с Бразилией, ЮАР и другими странами, а также рассмотреть введение минимальных цен, чтобы стимулировать инвестиции в добычу внутри ЕС. При этом европейские производители опасаются вкладывать средства, поскольку клиенты предпочитают более дешевое сырье из Китая.
По данным промышленной комиссии объединения, компании в ЕС зачастую имеют лишь двухнедельные запасы сырья, что делает их уязвимыми к внешним сбоям. Брюссель готовит рекомендации по приоритетному формированию стратегических резервов и диверсификации поставок, а в случае необходимости не исключает законодательных мер.
Параллельно ЕС будет финансировать разработки технологий, которые уменьшат потребность в редкоземельных элементах. «Лучший способ стать независимыми – это не использовать сырье вовсе», – отметил Сежурне.
7 ноября президент США Дональд Трамп заявил о намерении диверсифицировать закупки критически важных полезных ископаемых в ходе встречи с лидерами пяти центральноазиатских стран. На ужине в Белом доме с участием глав Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана Трамп обозначил редкоземельные металлы как один из ключевых вопросов повестки.