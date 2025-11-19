НАБУ: Зеленский фигурирует в деле Миндича

Отмечается, что Миндич контролировал финансовые потоки в энергетике при содействии министра энергетики Германа Галущенко, а также влиял на деятельность министерства обороны через министра Рустема Умерова, который занимал тогда должность. Следователи НАБУ утверждают, что Галущенко получал личную выгоду за покровительство Миндичу «в глазах президента Зеленского» и участвовал в легализации преступных доходов через своего советника Игоря Миронюка.