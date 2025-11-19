НАБУ: Зеленский фигурирует в деле Миндича
Президент Украины Владимир Зеленский является фигурантом коррупционного дела бизнесмена Тимура Миндича, сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Текст материалов публикует украинская интернет-газета «Страна».
В документах говорится, что Миндич «использовал поддержку личных связей с руководителями министерств» и проводил регулярные встречи с высокопоставленными лицами «по месту своего проживания», что обеспечивало доступ к финансовым потокам и госресурсам.
Отмечается, что Миндич контролировал финансовые потоки в энергетике при содействии министра энергетики Германа Галущенко, а также влиял на деятельность министерства обороны через министра Рустема Умерова, который занимал тогда должность. Следователи НАБУ утверждают, что Галущенко получал личную выгоду за покровительство Миндичу «в глазах президента Зеленского» и участвовал в легализации преступных доходов через своего советника Игоря Миронюка.
При этом Зеленский не является подозреваемым, но его имя фигурирует в тексте как элемент влияния, которым, по версии следствия, пользовался Миндич.
10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили, что выявили крупную незаконную схему в энергетическом секторе. Ведомства считают, что организатором схемы является бизнесмен Миндич, давний соратник Зеленского. Члены преступного сообщества просили у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.
18 ноября стало известно, что Зеленский может уволить главу своего офиса Андрея Ермака 20 ноября на фоне скандала вокруг Миндича. Возможным кандидатом на место Ермака является бывший посол Украины в США Оксана Маркарова.