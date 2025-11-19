СВР: Европа предупреждает о крахе антироссийского киевского режима

На Украине, как заявляет СВР, растет недоверие к перспективам вступления в ЕС, а также убежденность в отсутствии серьезной помощи со стороны Европы. Это, по мнению ведомства, приводит к снижению политического веса Киева в странах Евросоюза, где число противников новых крупных пакетов помощи увеличивается – помимо Венгрии и Словакии, к ним якобы склоняются Чехия и Румыния.