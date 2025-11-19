СВР: Европа предупреждает о крахе антироссийского киевского режима
Эксперты внешнеполитических и оборонных ведомств крупнейших европейских стран предупреждают свои правительства о возможном крахе украинского проекта. Запад создавал этот проект как антироссийский, отмечает Служба внешней разведки России (СВР).
По данным разведки, в докладах, направляемых европейским лидерам, прямо указывается на приближающийся «военный разгром киевского режима». Особое внимание, как утверждает СВР, аналитики уделяют «тотальной коррупции» на Украине, где, по их мнению, «растворяются значительные финансовые вливания зарубежных доноров».
В СВР утверждают, что дипломатические миссии ряда стран ЕС фиксируют «резкую демотивацию и апатию» среди населения Украины, уставшего от затяжного конфликта. По версии разведки, значительное число украинцев чувствуют себя «преданными» на фоне публикаций о коррупции в высшем руководстве, связанных с делом «Миндича и компании».
На Украине, как заявляет СВР, растет недоверие к перспективам вступления в ЕС, а также убежденность в отсутствии серьезной помощи со стороны Европы. Это, по мнению ведомства, приводит к снижению политического веса Киева в странах Евросоюза, где число противников новых крупных пакетов помощи увеличивается – помимо Венгрии и Словакии, к ним якобы склоняются Чехия и Румыния.
При этом, по словам российской разведки, руководители ЕС и стран Европы «отказываются признавать реальность», поскольку не готовы смириться с тем, что вложенные средства «могут быть потеряны», а их собственные политические карьеры окажутся под угрозой.
В СВР заявили, что чем позже европейские лидеры осознают ситуацию, тем болезненнее будет столкновение с реальностью.
10 ноября антикоррупционные органы Украины сообщили, что выявили крупную незаконную схему в энергетическом секторе. Ведомства считают, что организатором схемы является бизнесмен Миндич, давний соратник президента Украины Владимира Зеленского. Члены преступного сообщества просили у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.
19 ноября стало известно, что Зеленский является фигурантом коррупционного дела бизнесмена Тимура Миндича.