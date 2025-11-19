Захарова заявила о причастности Евросоюза к коррупционному скандалу на Украине
Евросоюз был в курсе уровня коррупции на Украине, а также являлся частью схем хищений в энергетическом секторе страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.
«Они не могли не знать, куда идут эти деньги. Они прекрасно все осознавали, потому что они часть схемы», – сказала она.
Дипломат отметила, что, в частности, у главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен не могло быть иллюзий относительно ситуации с коррупцией на Украине.
10 ноября антикоррупционные органы Украины заявили, что в стране выявили крупную незаконную схему в энергетическом секторе. По версии ведомств, организатор схемы – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник Зеленского. Участники преступного сообщества просили у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.
Mysl Polska писало, что Европе придется ответить за коррупционный скандал, в центре которого оказалась Украина. Издание выразило сомнения, что в западных столицах «никто не подозревал» о происходящем в Киеве. «Трудно поверить, что мощный разведывательный аппарат Запада, способный отслеживать каждый перевод, каждый разговор и каждую встречу, не заметил гигантскую коррупционную схему, зреющую в украинских структурах», – говорилось в материале.