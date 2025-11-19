Песков: РФ не планирует встречу с министром армии США Дрисколлом
Российская сторона не планирует проводить встречу с министром армии США Дэниелом Дрисколлом после его визита на Украину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Нет, насколько мне известно, каких-либо планов на этот счет нет», – сказал он.
19 ноября Politico сообщало, что Дрисколл и начальник штаба генерал Рэнди Джордж прибыли на Украину для встречи с президентом страны Владимиром Зеленским.
The Wall Street Journal писала, что Дрисколл прибыл на Украину для оценки обстановки на месте. По данным газеты, он планирует провести встречи с украинскими официальными лицами, полученная информация будет направлена в Белый дом для формирования дальнейшей политики.
WSJ сообщала, что после завершения украинской части визита Дрисколл планирует провести переговоры с российскими представителями. Его миссия осуществляется по поручению президента США Дональда Трампа и направлена на возобновление мирного диалога между Москвой и Киевом, писала газета.