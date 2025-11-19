Россия сократит дипломатическое присутствие Польши
Россия сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в стране. Об этом объявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает «Коммерсантъ».
«В качестве ответной зеркальной меры российская сторона сократит дипломатическо-консульское присутствие Польши в России», – сказала она.
19 ноября Польша объявила о закрытии последнего работающего в стране генконсульства РФ в Гданьске. Это произошло после того, как 16 ноября в Мазовецком воеводстве Польши были повреждены железнодорожные пути. Польские власти назвали взрыв причиной повреждения железной дороги.
Подозреваемыми назвали двух граждан Украины, которые, по словам премьер-министра Польши Дональда Туска, якобы связаны с Россией. По его данным, украинцы якобы «сотрудничали с российскими спецслужбами».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что руководство Польши стремится ассоциировать любую проблему с РФ и обвинения Варшавы всегда носят безосновательный и голословный характер.