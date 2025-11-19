Россия сократит дипломатическое присутствие Польши

19 ноября Польша объявила о закрытии последнего работающего в стране генконсульства РФ в Гданьске. Это произошло после того, как 16 ноября в Мазовецком воеводстве Польши были повреждены железнодорожные пути. Польские власти назвали взрыв причиной повреждения железной дороги.