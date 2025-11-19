Рябков: США пока не определились с позицией по поводу предложений России по ДСНВ

Вашингтон еще не сформировал окончательную позицию по российским предложениям по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ПИР-центра. По его словам, несмотря на «в целом позитивные сигналы» от президента США Дональда Трампа, говорить о четких выводах США пока рано.