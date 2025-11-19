Рябков: США пока не определились с позицией по поводу предложений России по ДСНВ
Вашингтон еще не сформировал окончательную позицию по российским предложениям по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ПИР-центра. По его словам, несмотря на «в целом позитивные сигналы» от президента США Дональда Трампа, говорить о четких выводах США пока рано.
Рябков отметил, что американские эксперты, занимающиеся анализом и выработкой опций по этому вопросу, «еще не подошли к стадии, когда можно что-то более определенное сказать». Он подчеркнул, что Москва уже обозначила ясные ориентиры для возможного продвижения.
По его словам, российская инициатива является приглашением США проявить ответственность в сфере стратегической стабильности, что важно как для безопасности двух стран, так и для экономии средств.
Рябков добавил, что возможность сохранять центральные количественные ограничения ДСНВ в течение ближайшего года остается, если США будут воздерживаться от действий, нарушающих стратегический баланс или затрагивающих безопасность РФ, – будь то развитие наступательных систем или элементов ПРО.
«Получится или нет, – я не знаю», – сказал дипломат. Он добавил, что дальнейшее развитие ситуации станет предметом оценки по итогам года.
11 ноября министр иностранных дел Сергей Лавров сообщил, что Россия еще не получила ответа от США по предложению о продлении ДСНВ. Переговоры по данному вопросу также не проводятся.
Президент РФ Владимир Путин 22 сентября заявил, что Москва готова еще один год после истечения 5 февраля 2026 г. срока ДСНВ придерживаться его количественных ограничений на боезаряды и их носители.