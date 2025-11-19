Литва решила открыть границу с Белоруссией

12 ноября глава МИДа прибалтийской республики Кестутис Будрис говорил, что открытие границы с Белоруссией еще невозможно, так как Минск якобы нагнетает ситуацию. Но уже 17 ноября Будрис говорил, что Литва не исключает исхода, при котором закрытая на месяц граница с Белоруссией может открыться раньше этого срока. По его словам, важно, «чтобы против нас прекратились гибридные атаки».