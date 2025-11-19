Литва решила открыть границу с Белоруссией
Власти Литвы приняли решение об открытии границы с Белоруссией. Об этом заявил глава МВД Литвы Владислав Кондратович.
«Изменение ситуации на границе позволяет нам принять решение о ее открытии», – сказал он (цитата по ТАСС).
Пропуск через границу между Литвой и Белоруссией был запрещен 29 октября. Решение объяснили «контрабандным потоком» воздушных шаров из Белоруссии.
12 ноября глава МИДа прибалтийской республики Кестутис Будрис говорил, что открытие границы с Белоруссией еще невозможно, так как Минск якобы нагнетает ситуацию. Но уже 17 ноября Будрис говорил, что Литва не исключает исхода, при котором закрытая на месяц граница с Белоруссией может открыться раньше этого срока. По его словам, важно, «чтобы против нас прекратились гибридные атаки».