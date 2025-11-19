Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Литва решила открыть границу с Белоруссией

Ведомости

Власти Литвы приняли решение об открытии границы с Белоруссией. Об этом заявил глава МВД Литвы Владислав Кондратович. 

«Изменение ситуации на границе позволяет нам принять решение о ее открытии», – сказал он (цитата по ТАСС).

Пропуск через границу между Литвой и Белоруссией был запрещен 29 октября. Решение объяснили «контрабандным потоком» воздушных шаров из Белоруссии.

12 ноября глава МИДа прибалтийской республики Кестутис Будрис говорил, что открытие границы с Белоруссией еще невозможно, так как Минск якобы нагнетает ситуацию. Но уже 17 ноября Будрис говорил, что Литва не исключает исхода, при котором закрытая на месяц граница с Белоруссией может открыться раньше этого срока. По его словам, важно, «чтобы против нас прекратились гибридные атаки».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её