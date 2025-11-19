Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Польская полиция задержала несколько человек по делу о подрыве железной дороги

Ведомости

Несколько подозреваемых в подрыве железной дороги, ведущей на Украину, задержали в Польше, рассказал журналистам пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Яцек Добжиньский. Трансляцию встречи вел телеканал TVP Info.

Добжиньский не уточнил ни точное количество задержанных, ни их национальность.

16 ноября в Мазовецком воеводстве Польши были зафиксировано повреждение железнодорожных путей после взрыва. Сначала власти республики озвучили подозрения в отношении России, затем возможными преступниками были названы двое граждан Украины. 17 ноября на территории Польши снова был поврежден маршрут Варшава – Люблин.

18 ноября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что «следы ведут на восток – в Россию». Он подчеркнул, что в стране не вполне уверены, что виновником происшествия стала Москва, а также не привел никаких доказательств.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её