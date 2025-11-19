Польская полиция задержала несколько человек по делу о подрыве железной дороги
Несколько подозреваемых в подрыве железной дороги, ведущей на Украину, задержали в Польше, рассказал журналистам пресс-секретарь министра-координатора спецслужб республики Яцек Добжиньский. Трансляцию встречи вел телеканал TVP Info.
Добжиньский не уточнил ни точное количество задержанных, ни их национальность.
16 ноября в Мазовецком воеводстве Польши были зафиксировано повреждение железнодорожных путей после взрыва. Сначала власти республики озвучили подозрения в отношении России, затем возможными преступниками были названы двое граждан Украины. 17 ноября на территории Польши снова был поврежден маршрут Варшава – Люблин.
18 ноября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что «следы ведут на восток – в Россию». Он подчеркнул, что в стране не вполне уверены, что виновником происшествия стала Москва, а также не привел никаких доказательств.