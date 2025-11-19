CNN: «тайными переговорами» США и России по миру на Украине руководит Уиткофф
Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф руководит предполагаемыми тайными переговорами Вашингтона и Москвы по завершению конфликта на Украине, передает CNN со ссылкой на источники.
Диалог усилился, поскольку администрация президента США заметила готовность Кремля к достижению соглашения, сказал собеседник телеканала.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков при этом сообщил, что российская сторона пока не имеет контактов со спецпосланником Уиткоффом.
19 ноября западные СМИ заявили, что РФ и США ведут неофициальные переговоры о завершении российско-украинского конфликта. Axios писал, что план состоит из 28 пунктов и вдохновлен сделкой в секторе Газа.
Reuters со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщил, что Украина не принимала никакого участия в подготовке предложений по завершению конфликта, а просто получила «сигналы» о пакете предложений США. В Кремле отвергли сообщения о новых наработках по плану прекращения конфликта на Украине.