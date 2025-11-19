Песков сообщил об отсутствии контактов с Уиткоффом
Российская сторона пока не ведет контакты со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом «РИА новости» рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Говоря о том, посетит ли Уиткофф Москву до конца 2025 г., он заявил, что в России спецпосланника президента США будут рады видеть в любой момент.
Axios писало, что 19 ноября в Турции должна была состояться встреча Уиткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским, но спецпосланник американского лидера отложил свою поездку.
По словам неназванного украинского чиновника, Уиткофф на встрече с советником Зеленского по национальной безопасности Рустемом Умеровым в Майами мог обсудить предполагаемый план США по завершению конфликта на Украине.
Последний визит Уиткоффа в Москву состоялся 6 августа. Тогда он провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры прошли в закрытом режиме. На встрече присутствовал также помощник президента РФ Юрий Ушаков.