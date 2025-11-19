Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков сообщил об отсутствии контактов с Уиткоффом

Ведомости

Российская сторона пока не ведет контакты со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Об этом «РИА новости» рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Говоря о том, посетит ли Уиткофф Москву до конца 2025 г., он заявил, что в России спецпосланника президента США будут рады видеть в любой момент.

Axios писало, что 19 ноября в Турции должна была состояться встреча Уиткоффа с президентом Украины Владимиром Зеленским, но спецпосланник американского лидера отложил свою поездку.

Politico: в ЕС потрясены непониманием Уиткоффа тонкостей украинского конфликта

Политика / Международные отношения

По словам неназванного украинского чиновника, Уиткофф на встрече с советником Зеленского по национальной безопасности Рустемом Умеровым в Майами мог обсудить предполагаемый план США по завершению конфликта на Украине.

Последний визит Уиткоффа в Москву состоялся 6 августа. Тогда он провел встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Переговоры прошли в закрытом режиме. На встрече присутствовал также помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте